Zelena luč za novo Evropsko komisijo

Evropski parlament je na današnjem glasovanju v Strasbourgu prepričljivo podprl novo Evropsko komisijo. Za komisarsko ekipo pod vodstvom Nemke Ursule von der Leyen je glasovalo 461 evropskih poslancev, 157 jih je bilo proti, 89 vzdržanih. Komisija, v kateri bosta tudi Slovenec Janez Lenarčič in nekdanji italijanski premier Paolo Gentiloni, bo tako lahko začela delati 1. decembra.

Von der Leynova je v današnjem nagovoru evropskim poslancem obljubila obsežne spremembe v Evropi, ki jih bodo občutili vsi državljani. Med najpomembnejšimi nalogami nove komisije je izpostavila zeleno in digitalno tranzicijo. V ekipi von der Leynove bo 12 žensk in osem članov stare komisije. Nova ekipa ima v povprečju 56 let, najmlajši je 29-letni Litovec Virginijus Sinkevičius, najstarejši 72-letni Španec Josep Borrell.