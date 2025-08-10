Železniška nesreča na primorski progi

Med uvozom tovornega vlaka Adria transport na postajo Borovnica pri Ljubljani je danes ponoči iztirilo zadnjih šest vagonov. V nesreči nihče ni bil poškodovan, vzrok nesreče (vlak je prevažal razsuti tovor) še ni znan. Proga Sežana-Ljubljana je bila do pred kratkim zaprta, sedaj pa železniški promet poteka izmenično po enem samem tiru.

Vlaki za in iz Ljubljane vozijo z precejšnjimi zamudami, poskrbljen je nadomestni avtobusni prevoz. To velja tudi za vlake do Kopra in mednarodne vlake do in iz Hrvaške ter do in iz Italije.

Še en izredni dogodek se je na primorski železnici zgodil minulo noč. Sinoči nekaj pred 22.30 je med uvozom v postajo Črnotiče na progi Koper-Divača iztirila lokomotiva s prvima dvema osema. Proga je bila zaprta do danes zjutraj.