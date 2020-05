Zgaga v Espressu odgovarja slovenskemu veleposlaniku

»Slovenski ambasador v Rimu ne zanika nobenih dejstev, ki sem jih navedel v svojem članku, predvsem pa ni res, da vladni ukrepi upoštevajo omejitve, ki jih določa zakon. Res je prav nasprotno, kot dokazujejo informacije, ki sem jih zbral in ki so vse preverjene in temeljijo na uradnih dokumentih.« Tako slovenski novinar Blaž Zgaga na spletni strani Espressa odgovarja slovenskemu veleposlaniku Tomažu Kunstlju, ki mu je očital, da članek z naslovom Destra pigliatutto, che buio a Lubiana (v prostem prevodu Desnica vse pobere, mrak v Ljubljani) popolnoma izkrivlja današnje stanje v Sloveniji. Diplomat je v pismu odgovornemu uredniku Espressa Marcu Damilanu izrazil tudi prepričanje, da predstavlja članek Zgage slovenski medijski obračun z vlado Janeza Janše. Premier je med prvimi zaradi članka v italijanskem časniku zelo ostro kritiziral Zgago.

In prav včeraj je prišla vest, da je Zgaga med 17 dobitniki nagrad nemškega medija Deutsche Welle za svobodo govora. Deutsche Welle je nagrado podelil »vsem pogumnim novinarjem v svetu, ki so zatirani zaradi poročanja o pandemiji«, je sporočil generalni direktor Peter Limbourg. Prejemniki novinarske nagrade prihajajo iz 14 držav.