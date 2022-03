Zgodovinski trenutek za Slovence v Italiji in tudi za Trst

Fundacija Narodni dom je od današnjega dopoldneva, ko sta njen predsednik Rado Race in rektor Univerze v Trstu Roberto Di Lenarda na tržaški prefekturi ob prisotnosti italijanskega predsednika republike Sergia Mattarelle podpisala pogodbi, lastnica palače v Ulici Filzi. Do vrnitve Narodnega doma slovenski narodni skupnosti v Italiji je prišlo 102 leti po njegovem požigu, ki se je zgodil 13. julija 1920.

Predsednika Mattarello so na Velikem trgu pričakali tržaški župan Roberto Dipiazza, predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga in tržaški prefekt Annunziato Vardè: zatem so se skupaj odpravili v vladno palačo.

Slovesnost je bila kratka, brez vsakega dvoma pa je to trenutek, ki bo ostal zapisan v zgodovino Slovencev v Italiji in mesta Trst. Race in Di Lenarda sta pred notarjem Damjanom Hledetom podpisala dve pogodbi: poleg tiste o brezplačnem prenosu lastništva stavbe na fundacijo sta s podpisom zapečatila še desetletno pogodbo o nadaljnjem »sobivanju« v Narodnem domu.