Življenje v času vročinskega vala

V številnih italijanskih mestih velja rdeči alarm, kar pomeni, da je v njih toplotna obremenitev izrazita za celotno prebivalstvo. Med najbolj vročimi mesti je tudi Trst, kjer bodo rekordne ne le dnevne, ampak tudi nočne temperature.

Vročinski val predstavlja resno zdravstveno tveganje za vse – tako za zdrave ljudi kot za bolj občutljive, med katere prištevamo otroke, starejše in tiste, ki bolehajo za različnimi (kroničnimi) boleznimi. Zdravniki zato svetujejo naslednje:

- Izogibajmo se izpostavljanju vročini in sončnim žarkom od sredine dopoldneva do poznega popoldneva, sploh pa čim več časa preživimo v senci oziroma v zaprtih in ohlajenih prostorih.

- Poskrbimo za ustrezno naravno prezračevanje prostorov (doma in tudi pisarn) v nočnih ali zgodnjih jutranjih urah.

- Ohranjajmo prostore čim bolj hladne, med drugim tudi tako, da okna, ki so izpostavljena soncu, zaščitimo z roletami, polkni, zavesami itd. V prostoru naj bo čim bolj temno.

- Okna zaprimo zjutraj in jih odprimo šele v najhladnejših urah dneva.- Pogosto se kopajmo in oprhajmo z mlačno in ne hladno vodo.

- Čez dan zaužijmo vsaj tri litre tekočine, najraje vode. V najtoplejših urah se izogibajmo alkoholu, sladkim pijačam in raje uživajmo hrano, ki vsebuje veliko vode, kot sta sadje in zelenjava.

- Ko zapuščamo dom, zaščitimo oči s sončnimi očali in preprečimo sončne opekline s kremo za sončenje z visokim zaščitnim faktorjem.

- V najbolj vročih urah se izogibamo športnim in drugim fizičnim aktivnostim.