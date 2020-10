Zorčič v Rimu tudi o parlamentarnem zastopstvu slovenske manjšine

Predsednik DZ Igor Zorčič se je danes v okviru delovnega obiska v Rimu srečal s predsednikoma obeh domov italijanskega parlamenta Robertom Ficom in Mario Alberti Casellati, predsedniki več parlamentarnih komisij in državnim sekretarjem na italijanskem zunanjem ministrstvu Ivanom Scalfarottom. Pogovarjali so se med drugim o reformi volilne zakonodaje v Italiji in o parlamentarnem zastopstvu slovenske manjšine.

»Italijanski strani smo predstavili naše poglede na ustavno in zakonsko ureditev pravic manjšin,« je dejal Zorčič za STA. »Mislim, da je bila naša predstavitev uspešna in da bo tudi zadovoljiva za slovensko skupnost v Italiji, ko bo bo prišlo do sprejetja zakona,« je dodal.

Zorčič se je z državnim sekretarjem na italijanskem zunanjem ministrstvu Ivanom Scalfarottom pogovarjal tudi o predaji Narodnega doma v Trstu v last slovenski narodni skupnosti, pri čemer je Scalfarotto zagotovil, da bo to vprašanje rešeno, morda celo po enem od hitrejših postopkov.