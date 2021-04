A. Plesničar: »Sinner, zelo popoln igralec, s katerim nasprotnik težko igra«

Južnotirolski 19-letnik Jannik Sinner bo danes igral v finalu mastersa 1000 v Miamiju (ob 19. uri). V polfinalu je premagal sedmopostavljenega Španca Roberta Bautisto Aguta s 5:7, 6:4 in 6:4, njegov nasprotnik za končno zmago pa bo Poljak Hubert Hurkacz. Turnirji masters 1000 so po rangu le stopničko nižji od grand slamov.O Sinnerju, njegovem hitrem vzponu med profesionalci ter o tenisu nasploh smo se pogovorili z Alešem Plesničarjem, ki je v svoji teniški karieri sodeloval s trenerjem Južnotirolca Riccardom Piattijem. Še danes najuspešnejši igralec padriško-gropajske Gaje je kariero zaključil pred približno desetimi leti, bil pa je edini med slovenskimi igralci pri nas, ki mu je uspel preboj na lestvico ATP. S tenisom je Plesničar, 42 let, še vedno tesno povezan. Arhitekt po poklicu enkrat tedensko igra z bratom Borutom, med vikendi pa tudi s hčerkama, ki trenirata pri matičnem klubu Gaja.

Sinnerja že vsi dobro poznamo. Kaj pa za najstnika pomeni nastop v finalu mastersa?

Zagotovo bo napredoval na lestvici, hkrati pa se mu bo povečala samozavest, ki je ključna v individualnem športu. Ko dobiš krila, pa letiš. Na takem turnirju z več kot 100 nastopajočimi mora vsak igralec odigrati več krogov, kar pomeni, da je Sinner svojo samozavest že gradil na samem turnirju dan za dnem po vsaki zmagi. In v finalu bo tudi favorit, saj nasprotnik ni vajen zmag. Uspeh Sinnerja pa je očiten, četudi najboljših igralcev ni bilo.

Ker je šele četrti najstnik, ki bo nastopil v finalu mastersa, ga primerjajo z največjimi. Se res lahko povzpne na vrh lestvice ATP?

Federer, Djoković in Nadal so še bolj izjemni talenti kot Sinner. Njihov napredek je bil napovedan, ko so bili stari 16 let, Nadal je kazal odlične igre že pri 14 letih, čakali so le, kdaj bo eksplodiral. Sinner pa je dolgo delal v zaledju, ni bil med tistimi mladimi igralci, ki bi bili že prej poznani. Ko je bil star 14, 15 let, ni zanj nihče napovedoval tako naglega vzpona. Dozorel pa je zelo hitro.

Kaj mislite, ko pravite, da je delal v zaledju?

Njegov trener Riccardo Piatti dobro ve, kako te tenis lahko hitro pokuri. Največkrat zaradi prevelikih pričakovanj. Že v preteklosti je Piatti dokazal, da je odličen poznavalec profesionalizma. Ne pozna samo tehnike, ampak tudi mentalne zakonitosti in zna igralce zaščititi tudi od agresivnosti profesionalnega kroga. In verjetno je prav on znal na pravi način odločati in vplivati, da je Sinner zablestel. Pomagal mu je, da ni preskakoval določenih etap, ki so nujne. Sinner je pod njegovim vodstvom veliko delal in čakal na pravi trenutek, ko je bil pripravljen na uspeh.

Vam je njegova igra všeč?

Ja, je zelo popoln igralec. Dobro brani in napada, sicer ne izstopa z nobenim posebnim udarcem. Malo greši in nima šibkih točk, zato nasprotniki težko gradijo taktiko.