Nič ne bo s košarkarsko tekmo italijanske A-lige, ki bi jo jutri ob 18.30 morala Allianz Pallacanestro in Openjobmetis Varese odigrati v tržaškem Allianz Domu. V moštvu iz Lombardije so namreč odkrili 12 okužb in tako sprožili vse postopke, ki jih za tovrstne primere predvideva pravilnik. Predsednik prve košarkarske lige Umberto Gandini je zato odločil, da bo tekma preložena na kasnejši termin. Kdaj bodo zaostalo tekmo nadoknadili pa bo znano v prihodnjih dneh.