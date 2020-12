Allianz ne bo igral

Košarkarji tržaškega Allianza jutri (nedelja, 6. 12.) ne bodo odigrali tekme 10. kroga v Rimu proti domačemu Virtusu. Tržačani bodo tako po številnih primerih okužb s koronavirusom izpustili že peto tekmo zapored (tekmi 6. in 7. kroga sta bili sicer preloženi zaradi okužb pri Cantuju in Reggio Emilii). Pri Allianzu je okužbo sicer že prebolelo osem košarkarjev, med temi pa jih je moralo kar sedem opraviti dodatne zdravniške preglede, da so lahko spet stopili na igrišče. Zaradi posledic okužbe s covidom-19 do danes še niso dobili zelene luči za nadaljevanje športne aktivnosti. Iz kluba Allianz Pallacanestro Trieste so medtem pred kratkim sporočili, da je prišlo do novega primera okužbe s koronavirusom, tako da je moral trener Eugenio Dalmasson spet prekiniti treninge.