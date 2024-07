Slovenija ima prvo kolajno na olimpijskih igrah v Parizu, in to zlato. Koprčanka Andreja Leški se je okitila z naslovom olimpijske prvakinje v judu v kategoriji do 63 kilogramov. V finalu je 27-letna članica ljubljanskega Judo kluba Bežigrad z iponom premagala Mehičanko Prisco Awito Alcaraz. V polfinalu je Leški ugnala favorizirano Francozinjo Clarisse Agbegnenou.