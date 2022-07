Avstralska zmaga na Touru

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jev 14. etapi dirke po Franciji od Saint-Etienna do Menda (192,5 km) poskušal streti Danca Jonasa Vingegaarda, ki pa je zanesljivo zadržal rumeno majico. Etapa je sicer pripadla ubežniku Michaelu Matthewsu iz Avstralije, ki je v cilj prišel 12 minut in pol pred Slovencem in Dancem. Avstralec je na zadnjem vzponu strl odpor borbenega Italijana Alberta Bettiola (EF Education-EasyPost), ki se je moral na cilju zadovoljiti z nehvaležnim drugim mestom. Tretji je bil domačin Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

V skupnem seštevku je Vingegaard (Jumbo-Visma) zadržal 2:22 minute naskoka pred Pogačarjem (UAE Team Emirates). Tretji je ostal Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki pa zdaj zaostaja 2:43 minute. Pogačar je na zadnjem vzponu do letališča Mende nekajkrat navil ritem, a se je Vingegaard ves čas zanesljivo držal njegovega kolesa in se takoj za njim zapeljal čez ciljno črto.

Jutri bo na sporedu še ena tranzicijska etapa proti Pirenejem, ki se bo začela v Rodezu in končala v Carcassonnu (202,5 km). Trasa bo precej manj razgibana kot danes, bržčas pa bo znova namenjena ubežnikom, v kolikor ekipi z rumeno majico ne bodo na pomoč priskočila moštva sprinterjev.