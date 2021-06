»Avstrijci bi se lahko uvrstili v četrtfinale«

Marijan Velik ni samo predsednik Slovenske športne zveze (krovne športne organizacije Slovencev na Koroškem v Avstriji), glavni urednik slovenskih sporedov na avstrijski državni televiziji ORF in predsednik društva športnih novinarjev na Koroškem, ampak je tudi nogometni trener in selektor nogometne reprezentance koroških Slovencev »Team Koroška«. 60-letni Velik je odličen poznavalec nogometa.

Danes boste navijali za ...

Avstrijo seveda. Prvič v zgodovini se je avstrijska reprezentanca uspela uvrstiti v drugi del.

Ali ste to pričakovali?

Sem. Vedeli smo, da nam za osmino finala zadoščajo štiri točke. Računal sem, da se da Makedonce premagati. Nato nam je uspelo premagati še Ukrajino. Točk smo tako osvojili šest.

Na današnji tekmi je Italija favorit.

Absolutno. Ampak ...

Ampak ...

Zaradi treh faktorjev, bi se lahko tudi Avstrijci uvrstili v četrtfinale.

Bi jih našteli??

Prvič: Avstrija je izjemno motivirana in poka od navdušenja. Drugič: po tem prvem delu je ekipa pridobila na samozavesti. Tretjič: Italija ima za seboj izjemno dolgo serijo pozitivnih izidov (30). Statistično bi se ji moralo prej ali slej spodrsniti. In to bi se lahko zgodilo že jutri (danes op. av.). V nogometu prispeva tudi sreča svoj delež. Recimo, da Avstrijci zdržijo do enajstmetrovk. Kar sledi je loterija: 50:50.