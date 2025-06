Bologna kot odskočna deska v nogomet »velikih«

V Trstu je kar nekaj mladih nogometašev, ki igra v mladinskih vrstah italijanskih profesionalnih klubov. Enega smo pred kratkim videli na delu na turnirju Zarja International Cup 2025 v Bazovici, ko je osvojil priznanje za najboljšega strelca turnirja v starostni skupini U15. Nogometaš je Christian Manzin (letnik 2010), ki igra za Bologno. Talentirani Christian se je emilijskemu klubu pridružil lani, pred tem pa je igral za Donatello in Triestino, pri kateri je začel svojo nogometno pot.

»Pred odhodom v Bologno pa so ga snubili številni drugi klubi. Bili smo pri Interju, Romi, Atalanti, Juventusu ... naposled smo se tudi zaradi bližine domu odločili za Bologno, kjer ima Christian tudi manj pritiska. Saj veste, kako je, ko mladenič obleče Interjevo ali Juventusovo majico,« je razmišljal Christianov 45-letni oče Alessandro, ki je pred kakim desetletjem igral nogomet pri bazovski Zarji in nato takratni Zarji Gaji, nižjo srednjo šolo pa je obiskoval pri Svetem Jakobu (Ivan Cankar).

»Lansko leto je bilo stresno, saj smo se veliko vozili. Pa tudi odločitev sploh ni bila lahka. Vsi te vabijo, vsi ti nudijo najboljše pogoje,vsi obljubljajo najbolje, a kot oče moraš ostati trdno priklenjen z nogami na tleh,« je še dodal Alessandro Manzin. Christian v Bologni obiskuje športni znanstveni licej. Klub Bologna pa mu nudi stanovanje in vse kar potrebuje. »Skratka, res nam nudijo najboljše pogoje. Kot mama namreč zelo skrbim, da Christian nima nobenih težav. Večkrat ga obiščemo in mu skušamo biti čim bližje,« je povedala mama Ylenia Malusa.

Christian pogodbe še nima, od bliže pa mu sledi in ga spremlja agent Alex Pederzoli. 15-letni Tržačan pa je že podpisal pogodbo z znano nemško blagovno znamko, ki obuva in obleče številne profesionalne klube širom po svetu. »Za to je poskrbel zastopnik blagovne znamke Kevin Cauet, ki je tudi poskrbel, da je Christian že snemal nekaj video oglasov za televizijsko hišo Sky Sport.

V Bologni pravijo, da Christian spominja na napadalca Scamacco. »Meni pa je všeč tudi Haaland,« je dodal napadalec, ki navija za Juventus. Navijač Juventusa je tudi njegov 13-letni brat Nicholas, ki igra pri U13 Triestine in je prav tako obetaven nogometaš. Mladi branilec se zgleduje po Sergiu Ramosu in Bonucciju. Tudi zanj se še zanimajo nekateri klubi, med temi Inter.

»Toda fanta, počasi, pot do uveljavitve je zelo zelo dolga. Treba bo veliko trenirati,« je opozoril oče Manzin.