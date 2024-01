»Borexit« iz projekta Jadran

Košarkarski klub Bor se umika iz projekta Jadran. Svojo odločitev je odbor tržaškega društva, ki je sicer med soustanovitelji Športnega združenja Jadran, včeraj s pismom naznanil svojo odločitev Jadranovemu vodstvu.

V pismu z datumom 10. januarja je Bor najprej navedel, da se sodelovanju odreka v skladu s pravilnikom, ki ga pogodba predvideva.»Strategija našega društva je poživitev in utrjevanje prisotnosti skoraj 60 let starega slovenskega tržaškega košarkarskega društva, in to predvsem na mladinski ravni. Naše poslanstvo je zagotavljanje in utrjevanje slovenske prisotnosti v središču mesta. V zadnjih letih smo v tej smeri veliko vložili in dosegli. Posledični cilji so torej neposredno povezovanje mladinske dejavnosti z nastopanjem članske ekipe, ki mora biti v bodoče predvsem logična posledica delovanja na mladinskem področju. Prišli smo torej do zaključka, da nadaljevanje delovanja po pravilniku pogodbe projekta Jadran ne sovpada z našo strategijo in tako projektu ne moremo zagotoviti prikladnega sodelovanja,« je zapisano. Ob koncu je Bor še navedel, da bo še naprej prisluhnil predlogom ostalih podpisnikov projekta, ki je nastal leta 1976.

Predsednik KK Bor Edi Sosič je v telefonskem pogovoru izpostavil, da sprejeta odločitev ni bila enostavna in da je z njo odbor skušal zaščititi prihodnost društvenega delovanja. »V zadnjih sezonah se je redno dogajalo, da naši fantje, ki so vstopili v združene ekipe pod okriljem Jadrana, se nato niso vrnili k Boru, da bi zaigrali s člansko ekipo. Mogoče smo tudi sami kaj zgrešili, nismo pa bili deležni potrebne pomoči,« je med drugim dejal Sosič.

Povsem presenečena nad odločitvijo Borovega odbora je bila predsednica AŠZ Jadran Alma Žnidarčič. Jadranovo vodstvo je šele včeraj prejelo pismo po certificirani elektronski pošti (PEC), tako da se je šele v večernih urah sestalo. »Ostali smo dejansko brez besed. Ne vemo, zakaj in kako je do te odločitve sploh prišlo. Tega sploh nismo pričakovali. Najprej se bo sestal naš odbor, nato pa se bomo morali nujno soočiti z Borovimi odborniki in skušati razumeti, v čem so težave,« je izjavila Žnidarčič.

