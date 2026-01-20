Boštjan Cesar tudi uradno novi selektor Slovenije

Nekdanji slovenski reprezentant Boštjan Cesar je tudi uradno novi selektor članske nogometne reprezentance. Imenovanje Cesarja na selektorsko mesto je na današnji korespondenčni seji potrdil izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS). Uradna predstavitev Cesarja z novinarsko konferenco bo jutri ob 10.15 na Brdu pri Kranju.

Cesar je rekorder po številu nastopov za slovensko izbrano vrsto (102) in je dolga leta nosil tudi kapetanski trak. V reprezentančnem dresu je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu 2010, ko je bil del generacije, ki je Slovenijo drugič v zgodovini popeljala na največji oder.

Največji del klubske kariere je preživel v Italiji pri Chievu, kjer je v desetih letih zbral 247 uradnih nastopov in dosegel devet zadetkov. Igral je tudi v Franciji za Marseille in Grenoble ter v Angliji za West Bromwich Albion, kar mu je dalo širok vpogled v različne nogometne šole in načine dela, so zapisali pri NZS v sporočilu za javnost.

Po koncu igralske poti je stopil v trenerske vode. Vodil je reprezentanco do 19 let, januarja 2022 pa se je pridružil strokovnemu štabu članske reprezentance kot prvi pomočnik Matjaža Keka. Bil je tudi del strokovnega vodstva reprezentance, ko se je ta uvrstila in dosegla največji uspeh slovenskega nogometa z nastopom v četrtfinalu evropskega prvenstva 2024. Ob Kekovi odsotnosti je uspešno vodil tekme A-reprezentance. V tistem času je Slovenija pod njegovim vodstvom ostala neporažena na petih tekmah, med drugim tudi na pripravljalni tekmi proti Portugalski, ki jo je dobila z 2:0.