Čas po koroni: karateisti lahko trenirajo tudi na odprtem

Tudi pri zgoniškem klubu Shinkai karate club na nadaljevanje sezone ne čakajo križem rok. Predsednica Erica Košuta je že najavila, da bodo od 4. maja dalje začeli trenirati štirje tekmovalci, ki že vadijo v sklopu reprezentance oziroma so med kandidati za izbrano vrsto (Mija Ukmar, Adam Hammoussi, Andrea Cantarin in Benedetta Franco – več o tem v torkovi številki, op.a.), ostali pa bodo do popolnega odprtja vadili še na domu.

»Seveda se bomo v tej prvi fazi morali izogniti kontaktnemu treningu, borbe torej ne bomo še trenirali, a je ostalega že veliko,« napoveduje predsednica. Treningi naj bi po 4. maju sicer že stekli na odprtem, saj imajo pri saleški šoli, kjer navadno trenirajo, tudi zunanjo ploščad, na kateri lahko razgrnejo tatami. Vadba na odprtem, ki je zagotovo bolj priporočljiva v boju proti širjenju virusa, bi prišla nato v poštev tudi za ostale, seveda ko bo vlada prižgala zeleno luč. Pri klubu razmišljajo tudi o treningih v poletnih mesecih. S tako ponudbo bi namreč lahko vsaj delno nadomestili vadbo, ki je bila prekinjena marca, in bi torej vadnino, ki so jo starši že poravnali, koristili poleti. »V Saležu imamo dovolj manevrskega prostora, da bi lahko spet začeli,« pravi Košuta, ki pa seveda – tako kot mnogi – še čaka na jasna navodila glede varnosti. Da bi na tak ali drugačen način ponudili tudi pomoč staršem, razmišljajo, da bi celo organizirali poletno središče, a so to samo ideje, saj še ni jasno, kaj bo dovoljeno in kaj ne.

Prekinitev dejavnosti zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa je zgoniškemu klubu tudi odpihnila tradicionalni Pokal Zgonik. Letos bi mednarodno tekmovanje praznovalo okroglih 30 let, jubilej bodo zato praznovali čez leto dni (30. maja 2021). »Odpoved tekmovanja pomeni tudi izgubo določenih prihodkov, ki jih nato uporabljamo za društveno delovanje,« razlaga predsednica, ki sicer drugih finančnih težav zaradi nenapovedane prekinitve društvo zdaj nima. »Najbrž bo več skrbi septembra, ko bomo morali ugotoviti, kaj smo med poletjem uspeli ponuditi staršem in česar pa nam ni uspelo. Če bodo res prenesli vse tekme na jesen, kot napoveduje zveza, se bodo prav takrat stroški povečali, ker si bodo sledili vpisnine, potovanja in nočitve.

Vprašanje je tudi, kam bodo prenesli tekme, ki so na koledarju. Bo državno prvenstvo v severni Italiji ali drugje?« se sprašuje predsednica Shinkai cluba, ki ne izključuje, da bi letošnjo sezono celo zamrznili in vse prenesli na leto 2021. K sreči je zgoniški klub priskrbljen z vadbeni prostori: za saleško bivšo osnovno šolo plačuje občini letno najemnino, ki sicer ne bremeni veliko društvene blagajne. Letos pa so se odpovedali vadbi v zgoniški telovadnici, kar je posledično tudi zmanjšalo stroške za najemnine.