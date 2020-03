»Če ni nujno potrebno, niti iz Trsta v Gorico«

Gost rubrike Tri minute, ki jo navadno objavljamo v torkovi Športni prilogi – ki pa tudi ta teden ne bo izšla zaradi mirovanja vseh športnih tekmovanj v naši deželi–, je bil tokrat družinski zdravnik Marijan Cijan, Sovodenjc, ki nekaj let živi v Gorici. Že 39 let deluje v Gorici in Sovodnjah.

Kateri je vaš najljubši zajtrk?

Zajtrkujem v baru. Med pitjem kave preberem časopis, Il Piccolo, ki ga dobim v baru.

Ali je med Goričani v tem času tudi veliko preplaha zaradi koronavirusa?

Ljudje so preplašeni, ni pa panike.

Kaj bi svetoval našim bralcem v tem obdobju?

Naj se izogibajo zaprtih prostorov, kjer se zbira veliko ljudi. Gužvam skratka. Uporabi dvigal. Vlakom. Naj se premikajo čim manj. Naj se odpovejo potovanjem, če ni nujno potrebno, še posebno v kraje, kjer je več okuženih. Naj se izogibajo potovanj z letali, ker čakanje v halah je dolgo in je tam precej gneče. Četudi je je zdaj manj. Naj se premikajo po potrebi. Tudi v Videm in Trst ni treba, če ni nujno potrebno. Še posebej pa, če se poslužujejo javnih prevoznih sredstev.

Kakšen pa je vaš odnos do športa?

Več let sem bil društveni zdravnik pri Pro Gorizii, pa tudi pri košarkarskem društvu Pallacanestro Gorizia v devetdesetih letih. Z drugimi zdravniki sem se vrstil na tekmah in treningih. Potem sem to opustil, saj nisem imel več razpoložljivega časa.

Glede na to, da ste dolgo delali s športniki, kaj jim lahko svetujete?

Pomembna je zdrava prehrana, dober trening in naj redno brez zamujanj pred sezono preverijo zdravstveno stanje pri dobrem športnem zdravniku. Takemu, ki ima pripomočke, da po potrebi napoti na specialistični pregled in se ne ustavi zgolj pri potrdilu, da nekdo lahko igra. Da je skratka zdravnik ... človeka, ne ekipe.

Ste navijač?

Ne. Pozanimam se, kako je s Sovodnjami, a nastopov ne spremljam redno. Na društvo sem še navezan, ker sem dolgo živel v Sovodnjah, od tam sem doma.