Nedelja, 18 januar 2026
Črna nogometna nedelja

V elitni ligi domača poraza za Juventino in Kras Repen (že četrti zaporedni), konec dolge pozitivne serije tudi za Sistiano Sesljan v promocijski ligi

Jan Grgič |
FJK |
18. jan. 2026 | 16:39
    Črna nogometna nedelja
    Sesljanski »delfini« so po osmih zaporednih pozitivnih izidih spet okusili grenkobo poraza (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Lavarian Mortean LME 0:2 (0:0)

Strelca: 65. De Anna (LME), 80. Bonilla (LME)

Kras Repen– Muggia 0:1 (0:0)

Strelec: 79. Ciriello (M)

PROMOCIJSKA LIGA

Centro Sedia Natisone – Sistiana Sesljan 2:0 (1:0)

Strelca: 29. Filippo (N), 60. Filippo (N) 11-m

Sistiana Sesljan: Grubizza, M. Crosato, Greco (Crevatin), Politti, Disnan, Almberger, A. Kerpan (Pizzignano), Villatora (Triglione), Carnese, Francioli (E. Colja), D. Colja (Volaš). Trener: Sestan.

POKAL 1. AL

Sovodnje – Serenissima Pradamano 0:1

POKAL 2. AL

Zarja – CGS 3:0 (1:0)

Strelca: 8. Bovino, 49. Bovino, 60. Škabar

