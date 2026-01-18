Črna nogometna nedelja

NOGOMET
ELITNA LIGA
Juventina – Lavarian Mortean LME 0:2 (0:0)
Strelca: 65. De Anna (LME), 80. Bonilla (LME)
Kras Repen– Muggia 0:1 (0:0)
Strelec: 79. Ciriello (M)
PROMOCIJSKA LIGA
Centro Sedia Natisone – Sistiana Sesljan 2:0 (1:0)
Strelca: 29. Filippo (N), 60. Filippo (N) 11-m
Sistiana Sesljan: Grubizza, M. Crosato, Greco (Crevatin), Politti, Disnan, Almberger, A. Kerpan (Pizzignano), Villatora (Triglione), Carnese, Francioli (E. Colja), D. Colja (Volaš). Trener: Sestan.
POKAL 1. AL
Sovodnje – Serenissima Pradamano 0:1
POKAL 2. AL
Zarja – CGS 3:0 (1:0)
Strelca: 8. Bovino, 49. Bovino, 60. Škabar