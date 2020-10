Danes spet Športel: nova grafika, nova uvodna špica in sovoditelj

Danes vstopa Športel, športna oddaja (ki ima svojo težo) na TV Koper Capodistria, v 30. sezono. »Točno trideset let bomo sicer praznovali januarja, saj smo prvič zaživeli ravno v začetku leta 1991, ko so se začele zamejske oddaje na RTV Slovenija,« je poudaril voditelj Igor Malalan in napovedal nekaj novosti.»Oddaja bo tridelna, dobil pa sem tudi sovoditelja. Po avdiciji so izbrali sodelavca Cristiana Visintina, ki bo z mano v studiu, enkrat mesečno pa bo tudi sam odšel na teren,« je napovedal glavne novosti Malalan. Tu je še posodobljena grafika in tudi nova uvodna špica, na kateri nastopajo zamejski športniki z Goriškega in Tržaškega. »Še vedno bo to prepoznavna oddaja, saj vsebinsko in oblikovno ne bo večjih sprememb, je pa osvežena,« je spremembe ocenila tudi glavna urednica TV Koper-Capodistria Mojca Petrič Bužan. »Gledalci, ki jo že dolgo gledajo, cenijo, ker je taka, kot je. Zato nismo šli v popolno prenovo,« je še dodala. Prvi del bo tudi prvi polčas. V tem delu bo čas za prispevke s terena, ki jih bo uvedel vsakič Cristian Visintin.

Pogovor z gosti, ali drugi polčas, bo vodil kot običajno Igor Malalan. V prvi oddaji bodo v studiu predstavniki SK Devin. V tretjem delu oddaje, podaljšku, pa bo čas za nova vprašanja. Te bodo postavljali s terena v novi rubriki Vprašanje s terena.

Osvežena oddaja z novo grafiko pa še vedno ni dobila nove scenografije, ker prihaja do zamud. »To je povezano z dogajanjem na RTV Slovenija. Koper ni izjema. Finančnega načrta za leto 2020 niso sprejeli, kar pomeni, da vse, kar je bilo načrtovano za leto 2020, ni še "požegnano". Investicije so torej ustavljene, finansira se le najnujnejše. Začasno so vse odpovedali,« je pojasnila urednica Predan Bužan. »Lahko pa zagotovim, da ko bodo investicije sproščene, bo prva na vrsti ravno scena Športela. Ta je že zasnovana, delno je tudi že v izdelavi. Končana pa bo, ko se bo ta možnost ponudila. Takrat jo bomo tudi začeli uporabljati, ne bomo čakali nove sezone,« je še zagotovila.