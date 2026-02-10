Danes v prilogi Šport plus

V današnjem (10. februar) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati dvanajsto številko športne priloge Šport plus. Na kar desetih straneh boste lahko prebrali tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjim košarkarjem Petrom Francom), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (odbojkarice Alene Rapotec). Tokrat bodo v ospredju olimpijske igre, prva lovorika odbojkarjev Verone, pri košarki podvig Jadrana, pri odbojki ekipa SloVolleyja ZKB, ki se bodo v drugem delu borili za napredovanje, in pri nogometu o Juventini, ki jutri nastopila v osmini finala državne faze pokala elitne lige.