Daniela Ciocchi ne bo več trenerka Zaleta, zapustila pa je samozavestno ekipo

Zalet ZKB, špica tržaške slovenske odbojkarske piramide, je svoje nastope v ženski C-ligi zaključil na skupnem 9. mestu. Mesto v najvišji deželni ligi tudi z prihodnjo sezono si je združena ekipa zagotovila po dodatnih tekmah v skupini za obstanek. O razgibani sezoni smo se pogovorili z glavno trenerko Danielo Ciocchi, ki je v našem intervjuju tudi napovedala slovo od članske ekipe.

Zalet ZKB je bil na koncu skupno deveti, prvi v skupini za obstanek. Skratka, osvojili ste mesto v zlati sredini, kot ste napovedali na začetku sezone. Kar dobro ste predvideli ...

Res je, tako sem napovedala. A vendarle, če bi prvenstvo potekalo v običajnem formatu, torej brez ločevanja v dve skupini, bi bile morda še kakšno stopničko više. Nočem sicer, da se to sliši predrzno ... Po daljši prekinitvi zaradi korone smo odščipnile nekaj točk tudi višjepostavljenim ekipam, a kaj, ko smo te točke naposled »pustile« v prvi fazi ...

Do kam mislite, da bi se lahko povzpeli?

Morda kako mesto više, ne veliko, a težko je živeti od predvidevanj. Če bi igrali z vsemi, bi morda že na začetku sezone igrali kako lažjo tekmo in morda osvojile kako zmago več. To bi bilo za nadaljevanje sezone seveda več kot dobrodošlo, pridobile bi samozavest.

Letošnjo sezono bi lahko razdelili na dva dela: prvi je bil slab, saj ste bili po devetih krogih s 4 točkami na zadnjem mestu. Po dvomesečni prekinitvi pa ste se vrnili kot prenovljeni in v petih krogih osvojili dvakrat več točk kot v prvih devetih. Kaj se je spremenilo v času, ko so tekmovanja zastala?

Na prvi del je verjetno vplival že sam začetek sezone, saj smo priprave začeli nekoliko kasneje in tudi v okrnjeni postavi, saj so bile nekatere igralke odsotne zaradi študijskih in službenih obveznosti. Sledile so okužbe in poškodbe, tako da dolgo smo bili še okrnjeni. Končno smo med daljšo prekinitvijo januarja in februarja spet začeli trenirati vsi, končno v popolni postavi, kar je bil tudi ključ, da smo vendarle potem prišli do tega rezultata. Pred tem ni bilo ene tekme, na kateri bi zaigrali z isto postavo ...

S čim ste po letošnji sezoni najbolj zadovoljni?

Ko sem dekleta dobila na začetku sezone, so bila tehnično zelo dobro pripravljena. Prejšnji trenerji so dobro delali, v prvi vrsti Martin Maver. Zato smo si za cilj sezone postavili druge vrline: mentalno rast in rast samozavesti. Ves čas sva s pomočnikom Privileggijem igralkam dajala napotke, kaj naj naredijo v določenih trenutkih, na koncu pa jim je to, kaj je treba storiti, postalo samoumevno. Same so začele spoznavati, kaj je najboljša rešitev, ustvarile so si svojo igro in si tako tudi pridobile samozavest. V tem smo uspeli, rezultati so vidni.

Po tolikem trudu, kaj bo ostalo za prihodnjo sezono?

Nekaj sprememb bo verjetno v igralskem kadru. V trenerskem tudi, saj jaz predajam štafetno palico. Zaradi službenih obveznosti si zdaj ne morem prevzeti te obveznosti. Ekipo bodo verjetno dopolnila dekleta iz mladinske delovne skupine U16 in U18. Skratka, verjetno bo treba ponoviti delo, ki smo ga letos že uspešno opravili.