Dirka po Italiji se bo prihodnje leto začela v Bolgariji

Kolesarska dirka po Italiji, ki se je letos začela v Albaniji, bo imela prihodnje leto start v Bolgariji. To se bo zgodilo prvič v njegovi zgodovini, je danes uradno potrdil Urbano Cairo, lastnik in predsednik podjetja RCS MediaGroup, organizatorja Gira. S tem je potrdil novico, o kateri je bilo govora že nekaj mesecev.

Italijanska pentlja bo prihodnje leto na sporedu med 9. in 31. majem. »Maja letos smo začeli v Albaniji, naslednje leto bomo startali v Bolgariji,« je v Trentu ob robu športnega festivala, ki ga organizira Gazzetta dello Sport, izjavil Urbano Cairo, ne da bi navedel nadaljnje podrobnosti. Tudi Gazzetta je sicer v lasti skupine RCS.

»Ti večji odhodi iz tujine imajo pozitiven vpliv tako v državah, kjer začnemo, kot tudi na Italijane, ki odkrivajo nova ozemlja. Spodbujamo italijanski izvoz, Giro je ambasador športa po svetu,« je dejal Cairo. Giro se bo šestnajstič v svoji zgodovini začel v tujini. Od leta 2010 se ta trend povečuje s starti z Nizozemske (2010, 2016), Danske (2012), Velike Britanije (2014), Izraela (2018), Madžarske (2022) in Albanije (2025).