Dončić z dvojnim dvojčkom popeljal Lakerse do nove zmage

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je na tekmi rednega dela in pokala severnoameriške lige NBA z dvojnim dvojčkom popeljal košarkarje Los Angeles Lakers do nove zmage. V gosteh so premagali ekipo New Orleans Pelicans s 118:104. Prispeval je 24 točk in 12 podaj. Lakersi so tako po dveh tekmah v pokalu neporaženi in so ostali na vrhu zahodne skupine B.

Lakers čaka naslednja tekma že v noči na nedeljo po slovenskem času v Milwaukeeju, kjer jih čakajo igralci Bucks.

Ekipe so bile razvrščene v šest skupin, tekme pa se upoštevajo tudi za lestvico rednega dela sezone. Osem ekip se bo uvrstilo v četrtfinale pokala, polfinale in finale pa bosta decembra v Las Vegasu.