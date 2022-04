Dončićev Dallas potrdil dobro formo z zmago v Detroitu

Ekipa Dallas Mavericks, pri kateri igra slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, je pred začetkom končnice severnoameriške lige NBA potrdila dobro formo in zmagala na gostovanju pri Detroit Pistons s 131:113. Dončić je prispeval 26 točk, osem skokov in 14 podaj. Gre za 50. zmago Dallasa v sezoni, s katero so se približali tretjemu mestu v zahodni konferenci. Prvi strelec domače ekipe je bil Cade Cunningham s 25 točkami, sedmimi skoki in devetimi podajami.

Brooklyn Nets so dobili mestni derbi proti New York Knicks s 100:98, a je Goran Dragić še na bolniški. Preboleva covid-19 in je za zdaj izpustil tri tekme. Trener Steve Nash je povedal, da se Dragić počuti bolje, a je še vedno v Atlanti, kjer je zbolel.