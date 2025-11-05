Germani državna prvakinja 49erFx, Sedmak podprvakinja Nacra17

V nedeljo se je v Palermu končalo italijansko državno prvenstvo v olimpijskih razredih (CICO), na katerem so uspešno nastopili tudi jadralke in jadralci TPK Sirena. Tekmovanje je bilo odprtega značaja, tako da so nastopili tudi tekmovalci iz tujine, skupaj jih je bilo več kot 400 iz 20 različnih držav.

Med člani barkovljanske Sirene je najodmevnejši rezultat dosegla Caterina Sedmak, ki je s sojadralcem Federicom Figlia di Granara v razredu Nacra17 osvojila drugo mesto v absolutni konkurenci. Boljša sta bila le člana športne ekipe italijanskega vojnega letalstva (Aeronautica Militare) Gianluigi Ugolini in Maria Giubilei. Sta pa Sedmak in Figlia di Granara, ki bosta od četrtka do nedelje prav tako v Palermu nastopila na mladinskem evropskem prvenstvu, osvojila državni naslov v konkurenci U24.

Državni naslov sta v razredu 49erFX pričakovano osvojili olimpijka Jana Germani in Bianca Caruso, ki sta sicer nastopali kot članici italijanske vojne mornarice (Marina Militare). Le za točko sta ugnali Sofio Giunchiglia in Giulio Schio (Fiamme Gialle). V mednarodni konkurenci sta sicer Germani in Caruso zasedli četrto mesto, najboljši sta bili norveški jadralki Pia Dahl Andersen in Nora Edland, na drugo in tretje mesto pa sta se uvrstili nemški posadki.

V mešanem razredu 470 sta se na peto mesto uvrstila Sirenina jadralka Mija Škerlavaj in Martin Fras, ki sicer nastopata pod zastavo Slovenije. Tik za njiju sta se uvrstila jadralca tržaškega kluba SVBG Lisa Vucetti in Vittorio Bonifacio, ki sta osvojila naslov državnih podprvakov med U24. Na 14. mesto pa sta se uvrstila Sirenin jadralec Luca Centazzo in Carlotta Rizzardi (Società Vela Oscar Cosulich).

V razredu Ilca 6 sta Sirenine barve branila Zala Sterni in Axel Smotlak. Sterni je svoj nastop po petih plovih končala na absolutnem 20. mestu, druga pa je bila v mladinski konkurenci U17. Na 38. mesto se je uvrstil Smotlak, njegov rezultat pa se ne šteje za državno prvenstvo, saj je za moške olimpijski razred Ilca 7. V klubskem seštevku je TPK Sirena zasedel 16. mesto.