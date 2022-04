Giro bo 27. maja vozil po Posočju

Po odmevnem lanskem povratku Gira d'Italia v Slovenijo, natančneje v Goriška Brda, bo letos karavana najboljših kolesarjev na svetu del 19. etape peljala tudi po Posočju. Vozili se bodo skozi tri občine Kobarid, Tolmin in Bovec, pot pa jih bo vodila tudi po najverjetneje za zmago najbolj ključnem delu celotne tekme, izzivalnem vzponu na Kolovrat. Na današnji novinarski konferenci so predstavili podrobnosti dogajanja v petek, 27. maja 2022, na celotnemu slovenskemu delu 19. etape.

Štart 19. etape bo v Marano Lagunare. V Slovenijo bodo kolesarji vstopili na mejnem prehodu Učja, se spustili do Žage, ter nato pot nadaljevali do Srpenice, proti Trnovem ob Soči, do Kobarida. V Kobaridu jih bo pot vodila po Gregorčičevi ulici, mimo kina po Stresovi ulici ter nato na Mučeniško ulico in naprej do vasi Idrsko, kjer se začenja najzanimivejši del slovenske etape kot tudi eden najzahtevnejših vzponov celotnega Gira d'Italia 2022. Kolesarji se bodo iz Idrskega povzpeli na Livek, Livške Ravne ter vzpon zaključili na grebenu Kolovrata, kjer bodo Slovenijo zapustili in dirko nadaljevali v Italijo vse do cilja etape na Stari Gori.

V Posočju so tik ob progi predvidena tri večja prizorišča, kjer bo mogoče spremljati celoten potek tekme na velikih ekranih. V živo bo mogoče kolesarje okoli 15. ure najprej pozdraviti na Žagi, kjer trasa Gira vodi po cesti ob smaragdni reki Soči. Naslednje prizorišče bo v Kobaridu, največjemu kraju skozi katerega poteka slovenski del etape. Po atraktivnem vzponu iz vasi Idrsko, bomo kolesarje pozdravili še na Livku.

»Pričakujemo veliko število obiskovalcev, za katere smo pripravili posebne lokacije s parkirnimi prostori za avte in avtodome, za lažji dostop do trase bo organiziran javni prevoz z avtobusi. Zaradi tekme bo tudi spremenjen prometni režim, popoldne bodo tudi popolne zapore prometa v določenih časovnih obdobjih. Vse najbolj ažurne informacije povezane s parkirnimi prostori, dostopi in javnim prevozom bodo na voljo na spletni strani www.soca-valley.com/sl/giro/giro-2022/, na Facebook in Instagram strani Soča Valley,« je povedal Vilijam Kvalić, direktor Zavoda za turizem Doline Soče.

Petkovo dogajanje se bo sicer začelo s tekmo GIRO-E ob 13.15. Gre za tekmo z električnimi kolesi, ki se odvija na skrajšani trasi klasičnega Gira. Ob 15. uri pa bo sledilo glavno dogajanje, spremljanje dela 19. etape Gira d’Italia po Sloveniji.