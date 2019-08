Gregor Jerončič bo vodil ženske

Potem ko so se pri Slogi Tabor odločili, da bodo v prihajajoči sezoni zaupali trenerski stolček Lorisu Maniaju, je Gregor Jerončič, ki je tam preživel dve sezoni kot igralec in pet sezon v vlogi trenerja (tri od teh v dvojni vlogi igralec/trener), ostal brez svojega mesta. Kljub temu pa ostaja del trenerske ekipe slovenskih odbojkarskih društev v Italiji, a z bistveno razliko. Ne bo več vodil moških ekip, a se bo letos prvič preizkusil z vodenjem ženske ekipe. »Predvsem to, da se bom preizkusil v nečem novem, je bila naposled tudi odločujoča spremenljivka, da sem sprejel ponudbo Zaleta,« je dejal 45-letnik, bivši prvoligaš in še vedno edini slovenski odbojkar, ki je v karieri osvojil italijanski »scudetto«. V prihajajoči sezoni so Jerončiču zaupali ekipo 1. divizije AŠD Kontovel in ekipo Zaleta U16.