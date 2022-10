Vas je začetek sezone nekoliko presenetil? Zelo verjetno ste tudi vi pričakovali, da bi bilo po treh krogih zmag nekoliko več ...

Delno že, vedeli smo, da bo težavno in seveda bi bilo veliko bolje, ko bi imeli zdaj več zmag. Prvi poraz je bil sicer zgodba zase, saj je bil posledica več poškodovanih in bolnih igralcev, tako da smo proti Cusu igrali s popolnoma drugačno postavo, kot smo si jo zamislili.

Kar nas je spravilo s tira, pa je bil sobotni poraz s Slogo Tabor. A smo se vodstvo, trenerji in igralci že sestali in nastop analizirali. Zelo verjetno je bil glavni razlog poraza podcenjevanje, precej jasno pa je tudi, da smo naleteli na res slab dan, medtem ko so imeli nasprotniki izreden dan, izšlo se jim je čisto vse. Menim, da je sicer bolje, da nastopijo težave zdaj na začetku, kot pa da bi se s tem ukvarjali v končnici, ko se bo odločalo o napredovanju.

Na tri točke proti Slogi Tabor ste očitno računali, zdaj pa jih nimate.

Tako je. Jih pogrešamo, velja. Sprijazniti pa se moramo z dejstvom, da je Sloga Tabor igrala odlično tekmo, pri nas pa nihče ni igral dobro. Zasluženo so zmagali, izkoristili so vsako našo napako. Morda smo jim nekako tudi mi dovolili, da so se lahko razigrali. Na poraz pa moramo zdaj pozabiti in upati, da takih črnih dnevov ne bo več, da se taka predstava ne bo več ponovila. Pomembno bo, da odslej vsako tekmo igramo tako, kot da bi bila finalna. Igrati moramo vsakič na nož. Tak mora biti pristop, če želimo priti do cilja.