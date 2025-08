Italijan Giulio Ciccone slavil na baskovski klasiki

Italijan Giulio Ciccone je zmagovalec 44. kolesarske klasike v San Sebastianu oziroma Donostii po baskovsko. Tridesetletni tekmovalec moštva Lidl-Trek je v cilj prikolesaril z devetimi sekundami prednosti pred najbližjim zasledovalcem iz Švice Janom Christenom (UAE Team Emirates-XRG), tretjeuvrščeni Belgijec Maxim van Gils (Red Bull-BORA-hansgrohe) pa je zaostal 19 sekund.

Na današnji 211,4 km dolgi preizkušnji sta nastopila dva slovenska kolesarja. Član avstrijsko-nemškega moštva Red Bull-BORA-hansgrohe Primož Roglič je z 2:01 minute velikim zaostankom zasedel 22. mesto, medtem ko Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) baskovske dirke ni končal med najboljšimi.

Ciccone, v letih 2019 in 2023 najboljši hribolazec na tritedenskih preizkušnjah v Italiji oziroma Franciji, je v San Sebastianu dosegel 12. zmago v svoji poklicni karieri na dirkah svetovne serije. Na današnji preizkušnji je bil odločilen njegov napad na zadnjem klancu na Murgil-Tontorro približno 8,7 km pred ciljem. Italijan je nato na spustu do San Sebastiana prikazal zelo tvegano predstavo, a povečal prednost pred svojimi najbližjimi zasledovalci. V zadnjem kilometru je sicer pokazal vidne znake slabosti, a nato je le stisnil zobe in se veselil svoje največje zmage na enodnevnih kolesarskih preizkušnjah.