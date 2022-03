Jadran brez večjih težav v Mestrah

Junior Leoncino – Jadran Monticolo&Foti 70:84 (8:23, 33:39, 46:67)

Jadran: Batich 15 (5:7, 2:2, 2:6), Zidarič 2 (-, 1:1, 0:2), Ban 15 (9:10, 3:6, 0:2), Ridolfi 3 (1:2, 1:3, 0:2), Cettolo 0 (-, 0:1, 0:1), Jakin 2 (-, 1:2, -), Malalan 14 (8:8, 3:5, -), Pregarc 0, Bunc 11 (0:1, 4:7, 1:2), Rajčič 7 (2:2, 1:2, 1:1), Milisavljevic 15 (2:2, 5:5, 1:2). Trener: Oberdan.

MESTRE – Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so v zaostali tekmi tekmi 8. kroga povratnega dela C-lige gold vknjižili enajsto zmago v letošnji sezoni in se znova zavihteli na četrto mesto na lestvici. V Mestrah so Oberdanovi varovanci kljub odsotnosti Schine in De Petrisa brez večjih težav ugnali zadnjeuvrščeni Junior Leoncino. Končni izid je bil 70:84. Gostje so začeli zelo odločno in si že v prvi četrtini priigrali visoko prednost. V drugi četrtini se je v Jadranovi igri nekoliko zataknilo, tako da so se mladi košarkarji Junior Leoncina približali na 6 točk zaostanka. Izid ob koncu prvega polčasa je bil 33:36. Gostje so po prihodu iz slačilnic takoj strnili svoje vrste in že v uvodu drugega polčasa znova pobegnili. Pred zadnjimi desetimi minutami igre so znova imeli več kot 20 točk naskoka in priigrano prednost do konca tekme brez večjih težav upravljali. Kar štirje Jadranovi košarkarji so dosegli dvomestno število točk. Po 15 so jih prispevali Batich, Ban in Milisavljevic (ujel je tudi 14 odbitih žog), 14 pa kapetan Saša Malalan (8:8 pri prostih metih). V naslednjih dneh čakata Jadranove košarkarje dve zelo pomembni tekmi, najprej v nedeljo doma proti Muranu, v sredo pa v Padovi proti vodilni sili prvenstva.