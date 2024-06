Jana Germani spoznava olimpijsko prizorišče

Na olimpijskem prizorišču v Marseillu, kjer se bodo čez natanko 33 dni začele olimpijske regate, je slovenska jadralka Jana Germani skorajda doma. Članica športne ekipe vojne mornarice se na jugu Francije s sotekmovalko Giorgio Bertuzzi mudi te dni že na tretjem sklopu priprav. »V sredo se vračava spet domov, nato bova spet tu med 3. in 13. julijem, nazadnje pa bova tja odpotovali 20. julija, osem dni pred začetkom regat,« nam je včeraj zjutraj pred odhodom na trening napovedala Germani in dodala, da je vsaka vrnitev domov tudi dobrodošla, saj je v tej fazi priprav pomemben tudi počitek. »Doma pa se seveda vsi najbolje odpočijemo,« priznava tržaška jadralka, tudi članica TPK Sirena.

Regate v akrobatskem razredu 49er FX se bodo začele dva dni po odprtju iger, 28. julija. Po štirih dneh kvalifikacijskih regat bo v četrtek, 1. avgusta, na vrsti še regata za kolajne.

Z reprezentančno ekipo je v pripravljalnem obdobju pred igrami nastanjena v hotelu v Marseillu, jadralno bazo pa ima italijanska reprezentanca na otočku Frioul, ki leži pred mestom. »Na kopnem zveza ni dobila primernega mesta, zato so jadrnice in ostala oprema na otoku. Do tja se vsak dan peljemo z gumenjakom. Razlik ni, saj kljub temu jadramo ves čas na olimpijskem polju. V olimpijsko marino se bomo selili šele sredi julija.«