Jannik Sinner prvič kralj Wimbledona

Južnotirolski teniški igralec Jannik Sinner je zmagovalec tretjega teniškega grand slama sezone v Wimbledonu. Za Italijo je to prvo slavje na prestižnem londonskem turnirju. V finalu je 23-letnik s 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 po dobrih treh urah premagal Španca Carlosa Alcaraza in se podpisal pod četrto lovoriko na turnirjih velike četverice. Leto dni mlajši Španec je v šestem finalu prvič ostal praznih rok na zadnji stopnički grand slama.

Za 23-letnega Sinnerja je bila to četrta lovorika na turnirjih za grand slam, potem ko je bil dvakrat zapovrstjo najboljši na OP Avstralije (2024, 2025) in lani še na OP ZDA. Postal je prvi igralec iz Italije s slavjem na sveti travi. Pred tem je v finalu Wimbledona igral le Matteo Berrettini in izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću leta 2021. Sinner je petič igral v finalu turnirjev velike četverice, pred dobrim mesecem dni pa je v epskem finalu Rolanda Garrosa po vodstvu z 2:0 v nizih izgubil ravno proti Alcarazu. Južni Tirolec je v 27. finalu na turnirjih serije ATP in grand slamih prišel do jubilejne 20. lovorike.

Alcaraz in Sinner sta trenutno v nizu sedmih zmag na grand slamih, štiri je v tem času dobil Južni Tirolec, tri pa Španec. Za Španca je bil to v šestem finalu prvi poraz na turnirjih za grand slam. Pred tem je bil najboljši v Wimbledonu 2023 in 2024, dvakrat zapovrstjo je dobil Roland Garros (2024, 2025), leta 2022 pa še OP ZDA. V 28. finalu je bil to za Španca sedmi poraz, ostal pa je pri petih lovorikah v tej sezoni, medtem ko je Sinner osvojil drugo.