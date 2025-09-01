Juventina kljub porazu v četrtfinale pokala

NOGOMET
POKAL ELITNE LIGE
Fontanafredda – Juventina 2:1 (1:1)
Strelci: 9. Ranocchi, 36. Borgobello (F), 57. Destito (F) 11-m
Juventina: De Mattia, Loi, Russian (Cocetta), Grion, Ranocchi, Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Pagliaro (Bric), Hoti, Liut (Breganti). Trener: Daniele Visintin.
Juventina je v tretjem in zadnjem krogu skupinske faze pokala elitne lige izgubila v gosteh proti Fontanafreddi. Štandreški rdeče-beli pa so se vseeno kot najboljša drugouvrščena ekipa uvrstili v četrtfinale. Nasprotnika bo določal žreb.
POKAL 2. AMATERSKE LIGE
Zarja – Isonzo 2:2 (1:1)
Strelci: Trevisan (I), 28. Carbone (Z) 11-m, Pez (I), 93. Tawgui (Z)
Zarja: Loschiavo, Calabrese, Bertocchi (Radisavljević), Rollo (Barzelatto), Peric (E. Ferluga), Serafini, Carbone, Spreafico (Cusmich), Abatangelo, Corrente, Križmančič (Tawgui). Trener: Loris Cherin.
V uvodnem krogu pokala 2. AL je Zarja na domačem igrišču v Bazovici v tretji minuti sodnikovega dodatka ujela Isonzo.