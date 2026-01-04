Juventina pokalni prvak

NOGOMET

POKAL ELITNE LIGE – Finale

Juventina – Sanvitese 2:0 (1:0)

Strelca: 28. Zucchiatti, 60. Breganti

Juventina: De Mattia, Ranocchi, Loi, Grion, Russian, L. Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Breganti (Bric), Hoti (Liut), Pagliaro; Caruso, Petejan, Cocetta, Tuccia, Sambo, Lidan, Del Mestre. Trener: Daniele Visintin.

Gumin bo ostal za štandreško Juventino zapisan z zlatimi črkami. V skoraj osemdesetletni zgodovini kluba je Juventina prvič osvojila italijanski pokal elitne lige. Od drugih slovenskih klubov v Italiji se je s pokalno lovoriko okitila le še kriška Vesna, ko je pred natanko desetimi leti v finalu sa 4:2 premagala Flaibano. Kriške »lastovke« so nato zmagale troboj pokalnih prvakov Triveneta in nato nastopile še na državnem finalnem delu, ko jih je v četrtfinalu izločil Sanremese. Juventinini nasprotniki v troboju prvakov Triveneta bodo znani v torek. V Venetu bo pokalni finale med Schiom in ekipo United Borgoricco Campetra. Na Trentinskem - Južnem Tirolskem pa so finale igrali 20. decembra. Nekdanja ekipa sesljanskega »bomberja« Davida Colje Levico Terme je v finalu z 2:0 premagal bocenski Virtus.

Stadion Simonetti v Guminu je bil danes poln do zadnjega kotička. Veliko je bilo navijačev iz Štandreža in okolice, ki so po trikratnem sodnikovem žvižgu mahali z belo-rdečimi zastavami in v znak zmagoslavja prižigali dimne bombe. Po nagrajevanju so organizatorji, deželna nogometna zveza Figc Lnd Fvg, poskrbeli tudi za ognjemet, ki je še dodatno začinil praznično vzdušje. Pokal je kapetanu Juventine Gioeleju Russianu izročil predsednik državne nogometne zveze Lnd Giancarlo Abete, ki je bil gost predsednika deželne Figc Ermesa Cancianija

Zmaga Juventine je bila povsem zaslužena, saj so štandreški rdeče-beli diktirali tempo igre od začetka do konca srečanja. Visintinovi fantje so bili boljši v vseh elementih igre. Pozna se, da se Juventina bori za zgornji del lestvice, medtem ko je Sanvitese v spodnjem delu in se bo v drugem delu prvenstva boril za obstanek. Rdeče-beli so začeli zelo napadalno, a do prvega gola so morali štandreški navijači čakati do 28. minute, ko je po podaji s kota v polno zadel Zucchiatti. V prvem polčasu je vratar Juventine De Mattia resneje poredoval le enkrat. Ekipa iz San Vita al Tagliamento je bila v napadu zelo sterilna. Če v drugem polčasu so navijači Sanviteseja pričakovali reakcijo »svojih», so se zmotili. Juventina je drugi gol zadela v 60. minuti s Thomasom Bregantijem, ki je izkoristil napako nasprotnikove obrambne vrste. Prav Breganti je bil eden izmed najboljših nogometašev pokalnega finala in bi ga lahko neuradno imenovali za MVP finalne tekme v Guminu. Do konca tekme smo v beležko zapisali le še Hotijevo vratnico in še en strel v De Mattieva vrata.