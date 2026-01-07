Beguncem pomagajo premoščati travme

Vse se je začelo, ko so pri društvu humanitarnih zdravnikov Donk začeli pomagati tujim mladoletnikom brez spremstva. Veliko se jih je pritoževalo, da so stalno žalostni. »Vedeli smo, da potrebujejo pomoč,« je v solidarnostni čakalnici Spazio 11 v Ulici Udine v Trstu pojasnil Francesco Zanuttin, zdravstveni tehnik in sodelavec društva Donk. Ob njem je v sobi, ki so jo nalašč uredili za srečanja s psihologom, sedel Davide Leonardo, diplomirani psiholog, ki se izobražuje, da bi postal psihoterapevt. Pri delu s travmatiziranimi begunci pa pridobiva dragocene izkušnje.

Nasilje, ki ga občutijo na poti v Trst, begunce za vedno zaznamuje. Kot je razložil psiholog, so pri nekaterih duševne posledice bolj očitne, drugi pa travme potlačijo vase. »Že sam odhod od doma je travmatičen, potem so tu še travme zaradi nasilja policistov, ki na poti varujejo meje,« je bil jasen Francesco,»slišali smo zgodbe mladeničev, ki so jim v zasneženem gozdu zasegli obleke in jih pred njimi sežgali. «

Migrantom in drugim ljudem z družbenega roba pomagajo trije psihologi (ena je ženska), dva psihoterapevta ter trije psihiatri. Do psihološke službe jih po navadi napotijo socialni delavci. »Ko se dogovorimo za termin, pridejo v Ulico Udine na pogovor,« je razložil Davide in poudaril pomen, ki ga imajo pri psihoterapiji kulturni mediatorji. Društvo Donk je skozi leta postavilo na noge pravo ekipo strokovnjakov za kulturno mediacijo, danes pokrivajo skoraj vse jezike, ki jih govorijo begunci z balkanske poti.

»Najprej moram osebi, ki sedi pred mano, razložiti, kdo sem in kaj počnem. Da nisem policist in niti zdravnik. Mnogi namreč sploh ne vedo, da obstaja figura psihologa,«je še pojasnil Davide. Za mladoletne begunce je dejal, da so ponavadi nezaupljivi do odraslih nasploh: »Večina odraslih na poti, policistov ali tihotapcev, jim je namreč škodovala.« Ko se pomirijo, mnogi odkrito spregovorijo o svojih travmah in jih poskušajo s strokovnjakom obdelati. Če so travme preveč sveže, pa jih ne silijo, da bi obudil spomin nanje.

V prihodnje bi radi pri Donku psihološko službo razširili in omogočili srečanja s psihoterapevtom prek spleta. Potreba po »zdravnikih duše«, kot tuji mladeniči imenujejo psihoterapevte, je namreč vse večja.