Juventina prvič uspešna, Kras Repen ostaja še brez zmage

LME – Juventina 0:2

Nogometaši štandreške Juventine so v tretjem krogu elitne lige dosegli prvo zmago v letošnjem prvenstvu. Pred tem so dvakrat izenačili. Z 0:2 so v gosteh ugnali LME, oba zadetka je dosegel Zucchiatti.

Muggia 1967 – Kras Repen 1:1

Kras Repen je v pričakovanju prihoda odmevne okrepitve Maksa Barišića na gostovanju v Miljah izenačil z Muggio 1967. Moštvo trenerja Roka Božiča je po treh krogih še brez zmage. V Miljah so prvi povedli gostje z zadetkom Ianezica v 37. minuti prvega polčasa, domačini pa so izenačujoči zadetek dosegli v 86. minuti s Palemgianom.