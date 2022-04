Karen Hervat na 4. mestu

Prekleti »shoot off«. V nogometnem žargonu bi to bile enajstmetrovke. V lokostrelskem pa so dodatne puščice, ki jih morajo lokostrelci izstreliti v primeru neodločenega izida. »Shoot off« je bil včeraj dopoldne dvakrat usoden za Italijo in slovensko »azzurro« Karen Hervat, ki z italijansko člansko reprezentanco nastopa na prvi etapi svetovnega lokostrelskega pokala v Antalyji v Turčiji. Italijanke so se zelo približale kolajni. Po sredinih kvalifikacijah, ko se je lokostrelka iz Hrvatov nad Borštom v dolinski občini uvrstila na 38. mesto, je bila včeraj na vrsti ekipna tekma. Hervatova si je izborila mesto v ekipi, saj je bila tretja najboljša med »azzurrami«. V kvalifikacijah sta se pred njo uvrstili Tatiana Andreoli in Lucilla Boari. Trojica je včeraj sestavljala italijansko žensko ekipo, ki za las ni osvojila bronaste kolajne. Pravzaprav so bile Hervatova (članica tržaškega kluba Trieste Archery Team in vojaške ekipe Aeronautica Militare) in soreprezentantki zelo blizu uvrstitvi v finale, saj so v polfinalu izgubile proti Nemkam. Dvoboj se je končal neodločeno 4:4. Nato pa so o zmagovalcu odločale dodatne puščice. Za odtenek so bile bolj natančne Nemke, ki so zmagale 26:23. Podoben film se je zavrtel na dvoboju za 3. mesto, ko so po streljanju dodatnih puščic slavile zmago lokostrelke iz Tajvana. Danes bo še na sporedu tekmovanje posameznic. Nastopila bo tudi Karen Hervat, ki si je nastop izborila z osvojitvijo 38. mesta v kvalifikacijah. V finalu namreč nastopa najboljših 64. lokostrelk na svetu.