Kljub Dončićevim 39 točkam Dallas poražen na domači tekmi

Slovenski košarkarski zvezdnik v severnoameriški ligi NBA Luka Dončić je bil z 39 točkami prvi strelec tekme proti Clevelandu, kar pa za Dallas vseeno ni bilo dovolj in je na pred domačimi navijači izgubil 110:113. Domačini so imeli v drugi četrtini že 20 točk prednosti, v začetku četrte deset, v končnici tekme paso povsem odpovedali in doživela 13. poraz v sezoni. Dončić je na svoji 14. od zadnjih 15 tekem presegel 30 točk, v 36:36 minute je ob metu 14-29, od tega za tri točke 3-10, zbral še sedem skokov in šest podaj. Drugi strelec ekipe je bil Seth Curry z 19 točkami.

Dallas je zdaj z razmerjem zmag in porazov 18-13 na šestem mestu v zahodni konferenci. V naslednji tekmi bo gostoval pri Minnesoti, ki trenutno vodil v zahodni konferenci .