Košarkar in orientacist Matej Ferluga rad odkriva nove kraje

Iz torkove priloge Šport plus.

Matej Ferluga je doma s Padrič, ukvarja se s košarko in orienteeringom. Dijak tržaškega Liceja Franceta Prešerna, ki uživa ob risanju, bi se v bodočnosti rad preizkusil v oblikovanju, mogoče industrijskem.

Datum rojstva: 8. 5. 2008

Sedanje društvo in matično društvo: Trenutno treniram pri društvih Breg in Gaja, moje matično društvo pa je Jadran.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Ferluga.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjal tudi z drugimi športi? Začel sem s plavanjem, poleg športov, ki jih trenutno treniram, pa nisem preizkusil drugih.

Na kateri svoj športni dosežek si najbolj ponosen? Na veliko zmag pri orienteeringu.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? 6 ur.

Ali treniraš tudi samostojno (poleg treninga v društvu)? Ja, včasih treniram tudi samostojno.

Si dejaven pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Dejaven sem pri kulturnih društvih Slovan in Luna puhna.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Kyrie Irving.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Oboje.

Kateri je tvoj glavni obrok? Kosilo.

Kaj pa najljubša jed? Njoki z golažem.

Katero pesem si nazadnje poslušal? Mislim, da kako slovensko narodno pesem.

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Brez Instagrama.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Risanje.

Kaj bi spremenil v šoli, če bi bil ravnatelj? Urnik.

Kaj bi rad postal, ko končaš šolo? Verjetno industrijski oblikovalec ali kaj podobnega.

Raje gledaš filme ali serije? Filme.

Kam bi šel na potovanje, če bi lahko šel kamorkoli? Na Madagaskar ali v Kostariko.

S kom pa bi šel? S prijatelji.

Kaj te najbolj nasmeji? Šale s prijatelji ali svojimi bratranci.

Katera je tvoja najljubša žival? Lemur.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Narava.

Katero lastnost pri ljudeh najbolj ceniš? Spoštljivost in prijaznost.

Kaj bi naredil, če bi imel en dan popolnoma prost? Odkrival bi nove kraje.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez oblek.

Katero knjigo ali film bi priporočil prijatelju? Back to the future.

Katero supermoč bi imel? Biti neviden.

Najljubša barva? Oranžna.

Kaj bi vzel s sabo na samotni otok? Prijatelje in žogo.

Kaj te najbolj motivira? Zmaga na Kraškem pustu.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Igranje harmonike.

Kako bi se opisal v treh besedah? Prijazen, kreativen in zabaven.

Najljubši praznik in letni čas? Pust in poletje.

Če bi lahko na kavo povabil eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Moj praded.

Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik.

Katera družbena omrežja uporabljaš? Instagram.

Bi zdržal en teden brez pametnega telefona oz. interneta? Če bi bil drugače zaposlen, ja.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje? Zelo pomembno.

Kako podpiraš okolje v vsakdanjem življenju? Pazim na ločevanje odpadkov in če vidim smet na tleh, jo poberem.