Kras Repen bo danes začel priprave s korenito spremenjeno ekipo

V Repnu se bodo danes popoldne zbrali nogometaši Krasa Repen na prvem treningu po poletnem premoru. Pred potrjenim trenerjem Radenkom Kneževičem se bo zbrala precej mlajša ekipa od tiste, ki smo jo spremljali v prejšnji sezoni. Predsednik Goran Kocman se je v dogovoru s trenerjem namreč odločil za korenito prevetritev in pomladitev ekipe, ki bo nastopala v elitni ligi. V njej se bodo med 20 ekipami borile še Juventina in Sistiana Sesljan: prvenstvo se začenja 4. septembra, pred tem pa bodo 24. avgusta začeli nastopi v državnem pokalu.

Ste z opravljenim delom na nogometni tržnici zadovoljni ali ste si poletje zamislili nekoliko drugače?

Smo zadovoljni. To kar smo si zadali, smo v glavnem tudi dobili. Nekoliko nas je presenetil odhod Daliborja Volaša, ki nam je sicer že dal besedo, a smo že dobili dobro zamenjavo. To je izkušeni napadalec Matteo Muiesan, ki je igral pri Zaulah, še prej pa pri San Luigiju in Vesni. V tako dolgem prvenstvu nam zna močno pomagati. Če smo že pri napadu, pa letos veliko pričakujemo predvsem od mlajših, Autiera in Paliage.

Je ekipa pred današnjim začetkom že dokončna ali lahko pričakujemo še kak prihod?

Ne, sestava je dokončna. Letos bo trener Kneževič imel res dolg spisek igralcev. Teh bo okrog 27 in še dva se pri nas šele preizkušata. Trije se nam bodo sicer pridružili po sanirani poškodbi konec meseca, a smo se za tako široko število igralcev zavestno odločili. Letos nas čaka zahtevna sezona, saj bo na sporedu kar 38 prvenstvenih tekem. V elitni ligi bo namreč kar dvajset ekip, saj ne bomo več ločeni po skupinah.

Na spisku je kar precej novih imen. Koliko odstotkov ekipe ste spremenili?

Kakih 40 do 50-odstotkov lanske ekipe. Veliko je predvsem novih mlajših igralcev. Ekipo je zapustilo kakih pet igralcev, pridobili pa smo jih več, da ima trener širši izbor. V primerjavi z lani bo tudi povprečna starost nižja. Letos smo izbirali take igralce, ki imajo več volje in želje po dokazovanju, starejših pa ni več veliko. Ekipo smo skratka pomladili in prevetrili.

Več v današnjem Primorskem dnevniku