Kritizirali so jo, ker je po zmagi na Trbižu spregovorila v ladinščini

Potem ko je na Trbižu v svetovnem pokalu dosegla svojo prvo zmago, je smučarka Nicol Delago enega od intervjujev namenila tudi televizijski mreži Rai Ladinia, za katero je spregovorila v svojem maternem jeziku, v ladinščini. Vrhunska športnica namreč prihaja iz Gherdëine (Val Gardena). Intervju je postal viralen, predvsem za to, ker so jo nekateri spletni uporabniki kritizirali zaradi uporabe ladinščine. V polemiko so se sicer vključili tudi tisti, ki so jo podpirali.

Na polemike je opozorilo gibanje Andreas-Hofer-Bund für Tirol (AHBT), ki je izrazilo popolno podporo in solidarnost južnotirolski športnici, ki je bila tarča sarkastičnih in diskriminatornih komentarjev.

O nedopustnosti takšnih izjav se je oglasilo več politikov. Med temi tudi guverner Veneta Luca Zaia: »Ni dopustno in nikoli ne sme biti dopustno, da se športnika žali in zasmehuje zaradi uporabe njegovega maternega jezika. Kar se je zgodilo Nicol Delago, je resno, nesprejemljivo in pove veliko več o tistih, ki žalijo, kot o tistih, ki so žrtve napadov.« Opozoril je na pomen jezikovnih skupnosti na severovzhodu Italije in med temi imenoval tudi furlansko ter slovensko.

V Furlaniji - Julijski krajini se je športnici v bran postavil vodja poslanske skupine v deželnem svetu Pakta za avtonomijo Massimo Moretuzzo, ki je poudaril, da uporaba ladinščine, furlanščine, slovenščine, nemščine in ostalih jezikov »ni navada ali kaprica, ampak pravica, ki jo priznava italijanska zakonodaja.