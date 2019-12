Le Shiffrinova pred Marto Bassino

Američanka Mikaela Shiffrin je zmagala na zadnjem veleslalomu za svetovni pokal v koledarskem letu v Lienzu v Avstriji. Drugo mesto je osvojila Italijanka Marta Bassino (+1,36), tretja je bila Avstrijka Katharina Liensberger (+1,82). Za najboljši slovenski dosežek je poskrbela Meta Hrovat z 11. mestom.

Shiffrinova je še utrdila vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. V veleslalomskem seštevku je druga, saj vodi danes četrta Italijanka Federica Brignone.

Američanka je skupno vpisala svojo 63. zmago v svetovnem pokalu, kar pomeni, da je za eno zmago prehitela Avstrijko Annemarie Moser-Pröll ter se je na večni lestvici velikanov svetovnega pokala v absolutni konkurenci zavihtela na četrto mesto. Pred najuspešnejšo tekmovalko med še aktivnimi smučarkami in smučarji so Avstrijec Marcel Hirscher (67), rojakinja Lindsey Vonn (82) in Šved Ingemar Stenmark (86).