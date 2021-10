Majice, šali, čepice, torbe ...

Na predprvenstveni predstavitvi članske nogometne ekipe Juventine so napovedali, da sestavlja štandreški klub spletno trgovino ali v globalizirani različici Juventina Store. Pred kratkim je spletna trgovina postala dejstvo. »Uresničili smo projekt, tako da igralci, navijači in simpatizerji Juventine lahko že naročijo svoj izdelek na spletni strani,« je dejala odbornica Juventine in dezajnerka Nikol Kerpan. »Morate se najprej prijaviti (povezava na spletno stran je www.macronstore.com/udine/ssd-juventina) in registrirati (postopek je hiter in enostaven), nato pa lahko izberete svoj najljubši izdelek in ga naročite. Prejeli ga boste kar na dom. Lahko izbirate med navijaškimi šali, čepicami, klubskimi majicami, trenirkami, torbami in drugimi izdelki,« je dodala Kerpanova, ki je obenem tudi avtorica novega logotipa štandreškega kluba. Na skoraj vseh izdelkih, ki so v glavnem rdeče in črne barve, je napis z društvenim geslom Mi smo Juventina. Za servis spletne trgovine se je štandreški klub povezal s tehnični sponzorjem Macron, s katerim sodeluje še nekaj športnih društev iz naše dežele.