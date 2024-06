Na DP z novim izzivom

Absolutni deželni podprvak v teku na 800 metrov je slovenski tekač pri Trieste Atletica Tinej Sterni. Z osebnim rekordom 1:51,78 je 21-letnik (22 let bo dopolnil oktobra) na deželnem prvenstvu v Vidmu v absolutni konkurenci zaostal samo za pet let starejšim Agostinom Nicosio, med U23 pa je bil najboljši in si z doseženo normo tudi priboril mesto na državnem prvenstvu U23 v Rietiju konec julija.

Z nastopom je bil Sterni, ki na 800 metrov tekmuje šele prvo sezono, zelo zadovoljen. S trenerjem Maxom Dessartom se je namreč jeseni odločil, da opusti 400 metrov (lani je na DP U23 na 400 m osvojil 13. mesto) in se zaradi svojih fizičnih značilnosti preizkusi v daljši razdalji na dva stadionska kroga. »Prestop ni bil enostaven, telo se na spremembe še prilagaja, saj zahteva nova disciplina veliko več pretečenih kilometrov. Priprave je nekoliko otežila tudi pljučna infekcija in pa bolečine v nogah, a kaže, da je bila pot prava,« je povedal Sterni, sicer študent inženirstva v Trstu.

V soboto bo nastopil na mitingu Triveneto na Koloniji v Trstu. Tam bo na 100 m z ovirami tekmovala tudi sestra Meta, članica Bora Atletika.