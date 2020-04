Na liceju Prešeren tudi »status športnika«

Če smo še pred leti ugotavljali, da imajo slovenski dijaki višjih šol, ki so hkrati zelo perspektivni športniki, dobre pogoje usklajevanja študija in športa samo v Sloveniji, pa so od letošnjega šolskega leta veliko pomoč dobili tisti, ki obiskujejo licej Franceta Prešerna v Trstu. Licej se je namreč od letošnjega šolskega leta vključil v mrežo višjih srednjih šol, ki svojim dijakom športnikom, ki trenirajo in tekmujejo na visoki ravni, lahko podeli »uradni«, od ministrstva potrjen status športnika. Projekt namreč eksperimentalno podpira ministrstvo za šolstvo, v veljavo pa je stopil z ministrsko uredbo leta 2018.

Projekt omogoča prilagojen učni program za dijake, ki zaradi treningov in tekem izostajajo pogosteje od pouka, z osebnim učnim načrtom, ki ga pripravijo posebej za vsakega dijaka vsi profesorji za vsak predmet posebej, pa pridobijo mladi »pravico do študija in študijskega uspeha«, razlagajo na ministrstvu. Odsotnosti so v teh primerih opravičene.

Za pridobitev statusa je sicer treba zadostiti specifičnim pogojem. Pridobijo ga lahko državni (članski in mladinski) reprezentanti, kandidati za zimske ali letne olimpijske in paraolimpijske igre, športniki, ki so na kandidatni listi potencialnih reprezentanc (it. atleta d’interesse nazionale), športniki individualnih športov, ki zasedajo prvih 36. mest v državi v starostni kategoriji, v katero spadajo, ter športniki, ki nastopajo v najvišjih ligah (mladinskih in članskih). Vse rezultate mora potrditi tudi dotična športna zveza, ki izda potrdilo, ob prijavi pa mora šola za vsakega dijaka prejeti tudi podroben koledar treningov in tekem, da lahko naposled sestavi temu prilagojen osebni učni načrt.

Na liceju projekt koordinirata profesorja športne vzgoje Marko Kalc in Milošem Tulom v sodelovanju z ravnateljico Loredano Guštin.