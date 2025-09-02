Na Opčinah bodo kronali evropske prvakinje in prvake

Opčine in ... Peking. Kaj imata skupnega kraška vasica in kitajsko velemesto? Število črk v imenu in umetnostno kotalkanje. Prve bodo gostile evropsko prvenstvo, kitajska prestolnica pa svetovno oziroma Artistic Skating World Championships 2025.

Pokrito kotalkališče na Pikelcu na Opčinah, ki ga upravlja športno društvo Polet, bo spet gostilo enega izmed treh najbolj vrhunskih tekmovanj v umetnostnem kotalkanju. Po svetovnem pokalu, ki ga Polet organizira že nekaj sezon, bo od danes do 13. septembra na vrsti še evropsko prvenstvo. Prihodnji cilj je torej samo še ... svetovno prvenstvo, ki bo letos od 17. do 30. oktobra, kot smo že napisali, v Pekingu.

Trst sicer ni prvič gostitelj evropskega prvenstva. Letos bo namreč že tretjič, da mesto v zalivu gosti najboljše kotalkarje in kotalkarice Stare celine. Nazadnje se je to zgodilo leta 2003, ko je na parketu v Trstu kraljevala Tanja Romano, ki je bila zlata tako v prostem programu kot v kombinaciji.

Evropsko prvenstvo za starostne skupine članov ter članic, mladincev, mlajših mladincev in kadetov se bo na Opčinah začelo že danes, čeprav bo slavnostno odprtje šele v petek ob 20.15.

Na openskem pokritem kotalkališču bo tekmovalo več kot 300 športnikov iz 21 držav. Program vključuje tekmovanja v kategorijah posamezniki moški in ženske, športni pari in plesni pari, solo dance in posamezniki inline.

Na Pikelcu bosta tekmovali tudi domačinki, članica Poleta Metka Kuk (članice inline), ter Goričanka Maja Corsi (mladinke), ki bo branila barve slovenske izbrane vrste.