Na šesttisočaku Laila Peak umrla nekdanja biatlonska zvezdnica Laura Dahlmeier

Potem ko prelet helikopterja v torek v steni ni pokazal njenih znakov življenja, je danes sprva vzklilo upanje, da še ni prepozno, saj naj bi bila Laura Dahlmeier po dveh nočeh, prebitih pri temperaturah pod lediščem, še vedno živa. Toda nemški mediji so malo pred 14.30 sporočili, da odlična športnica, ki je leta 2019 končala biatlonsko kariero, nesreče ni preživela, poroča spletni portal RTVSLO.SI.

Zaradi slabega vremena danes reševanje s helikopterjem ni bilo mogoče, reševalci - v ekipi so trije Američani in en Nemec - pa so morali sami v steno. Žal so bili vsi napori zaman.

31-letno plezalko so med plezanjem v alpskem slogu v ponedeljek okrog poldneva na višini 5700 metrov zadeli padajoči kamni, pomoč pa je takoj poklicala njena partnerica v navezi Marina Eva Krauss. V reševanje dvakratne olimpijske in sedemkratne svetovne prvakinje so se vključili pakistanski gorski reševalci, ki so morali v v torek akcijo zaradi teme prekiniti.