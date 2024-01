Na spisku je trenutno 39 nogometašev

V ponedeljek se je začela pot, ki bo nogometno reprezentanco Slovencev v Italiji popeljala na letošnjo Europeado. Nogometno prvenstvo evropskih jezikovnih manjšin bo potekalo od 28. junija do 7. julija v Nemčiji in na Danskem oziroma v pokrajini Schlesvig. V sejni dvorani novega sedeža Združenja slovenskih športnih društev v Italiji so se zbrali nogometaši, ki jih je selektor Mario Adamič uvrstil na širši seznam kandidatov za ekipo, ki bo nastopila na peti izvedbi Europeade. Teh je na trenutnem spisku 39, mogoče pa bo v naslednjih mesecih selektor Adamič na seznam uvrstil še koga.

»Skupno računam na 50 do 55 nogometašev. Nekje do polovice maja bi rad imel 26 do 30 igralcev, med katerimi jih bom nato izbral 22, ki bodo sestavljali ekipo za Europeado. To prvo srečanje je prvo rešeto, po katerem bom izvedel, na koga bom lahko računal,« je dejal trener, ki je reprezentanco Žil vodil na Europeadi na Koroškem leta 2022.

»Če razpolagam z vsemi najboljšimi igralci, vam lahko zagotovim, da imamo dobro in konkurenčno ekipo,« je še dodal Adamič.