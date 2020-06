Na Stelviu z reprezentanco

Dočakala je svoje sanje in prvič trenirala kot državna reprezentantka. Smučarka Caterina Sinigoi je od srede na prelazu Stelvio, kjer se ta čas pripravljajo vse italijanske alpske reprezentance. Sedemnajstletna članica SK Devin je bila v začetku maja vpoklicana v širši izbor mladinske državne reprezentance, in sicer v skupini opazovanih smučark (ital. osservate) za tehnične discipline.

»Občutki so res enkratni. Danes (včeraj, op. a.) smo sicer smučali le na prosto, tako da smo se bolj spoznavali. Prvi dan mi je šlo dobro od rok, tako da sem prejela tudi prve pohvale. Trener nam je že takoj na začetku dejal, da, če smo že dobile povabilo v ekipo, smo si to zaslužile in nekaj veljamo. Zelo sem vesela, da sem se uspela prebiti tudi jaz v to skupino,« je med popoldanskim počitkom dejala Sinigoieva. Na prelaz Stelvio se je pripeljala v sredo skupaj s svojim trenerjem Alešem Severjem, ki jo bo v teh dneh spremljal bolj v vlogi zunanjega opazovalca. Skupino sedmih mladih smučark za tehnične discipline vodi zvezni trener Angelo Weiss, sicer nekdanji zelo dober slalomist, ki je v svetovnem pokalu dosegel tudi eno zmago, še z enim pomočnikom.