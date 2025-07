Najtežja etapa Arensmanu, drugi Pogačar, ki je utrdil prednost v seštevku

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je v zadnji pirenejski etapi na dirki po Franciji povečal prednost pred tekmeci v boju za skupno zmago, potem ko je odgovoril na dva napada Danca Jonasa Vingegaarda. Na trasi od Paua do Luchon-Superbagneresa (182,6 km) je Slovenec zasedel drugo mesto. Drugi Slovenec Primož Roglič pa je bil osmi.

Etapa je pripadla ubežniku Thymenu Arensmanu (Ineos Grenadiers). Nizozemec je sam v ospredju bežal zadnjih 37 km in zadržal prednost, ki si jo je nabral pred zadnjim klancem (12,4 km/7,3 %).

V današnji etapi je bilo pričakovati, da bo večja ubežna skupina skušala priti do etapne zmage, a so imeli svoje načrte tudi ekipe sprinterjev. Italijan Jonathan Milan je želel točke za zeleno majico, zato se je pravi boj za beg prestavil do prvega prelaza na Tourmalet (19 km/7,3 %).

Tam in na naslednjem klancu je točke za najboljšega hribolazca pobral Francoz Lenny Martinez, ki je pred današnjim dnem v seštevku pikčaste majice prav tako lovil Pogačarja. Toda ekipa slovenskega asa je bila vseskozi dovolj blizu, da si ubežniki niso mogli oddahniti.

V ospredju se je odlepil Arensman, ki si je hitro nabral veliko prednost pred zasledovalci, medtem ko je ostale skupina najboljših ujela v prvi polovici zadnjega klanca. Pogačarjeva ekipa je zastavila ravno dovolj močan ritem, da je osamila Vingegaarda, a ni pripravljala napada za Slovenca. S tem je ritem padel ravno dovolj, da je Arensman ohranjal prednost in se nato tudi razveselil zmage.

Slabe štiri kilometre pred ciljem je napadel Vingegaard, a je Pogačar sede sledil Dancu. Nato je poskusil še Pogačar, a je odgovoril Vingegaard in napadel še enkrat. Nihče pa po pospeševanju drugega ni želel pomagati pri narekovanju ritma.

Petindvajsetletni Nizozemec je v enakomernem ritmu spredaj lahko slavil četrto zmago v karieri in drugo na tritedenskih dirkah. Drugi je ciljno črto prečkal Pogačar, ki je v sprintu za štiri sekunde ugnal Vingegaarda in še nekoliko povečal prednost v seštevku.

Po 14 etapah ima Pogačar zdaj 4:13 minute naskoka pred Vingegaardom, medtem ko tretji Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) po današnjem petem mestu zaostaja 7:53 minute. Roglič je ciljno črto prečkal kot osmi z zaostankom 2:46 minute in je skupno šesti. Za Pogačarjem zaostaja 10:34 minute.

V etapi je na prvem prelazu Tourmalet odstopil Belgijec Remco Evenepoel, ki je po 13 etapah zasedal tretje mesto v skupnem seštevku. Že v zadnjih dneh je bil v velikih težavah, v prvih dveh pirenejskih etapah pa je proti Pogačarju izgubil več kot šest minut.

V nedeljo bo na sporedu razgibana etapa od Mureta do Carcassonna (169,3 km). V njej bodo morali kolesarji premagati 2400 višinskih metrov, trasa pa bi morala biti pisana na kožo ubežnikom.